Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане меняется порядок продажи предмета ипотеки

Общество Материалы 4 июля 2025 20:58 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис утвердил в первом чтении изменение порядка продажи предмета ипотеки в Азербайджане.

Предлагаемые изменения в закон "Об ипотеке" были вынесены на обсуждение на очередном заседании внеочередной сессии парламента 4 июля, сообщает Trend.

Согласно изменениям, в Азербайджане при продаже предмета ипотеки без обращения в суд на основании нотариально заверенного соглашения сторон способ продажи и лицо, которое должно осуществить продажу, порядок проведения аукционов, в том числе определение дальнейших процедур, если аукцион не состоится, права и обязанности сторон и цена продажи имущества будут определяться по взаимному соглашению сторон.

Согласно документу, соответственно из закона исключаются положения о порядке проведения аукционов, о несостоявшемся проведении аукциона, о признании аукциона недействительным.

Проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости