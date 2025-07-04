В Азербайджане меняется порядок продажи предмета ипотеки

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис утвердил в первом чтении изменение порядка продажи предмета ипотеки в Азербайджане.

Предлагаемые изменения в закон "Об ипотеке" были вынесены на обсуждение на очередном заседании внеочередной сессии парламента 4 июля, сообщает Trend.

Согласно изменениям, в Азербайджане при продаже предмета ипотеки без обращения в суд на основании нотариально заверенного соглашения сторон способ продажи и лицо, которое должно осуществить продажу, порядок проведения аукционов, в том числе определение дальнейших процедур, если аукцион не состоится, права и обязанности сторон и цена продажи имущества будут определяться по взаимному соглашению сторон.

Согласно документу, соответственно из закона исключаются положения о порядке проведения аукционов, о несостоявшемся проведении аукциона, о признании аукциона недействительным.

Проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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