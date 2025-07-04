Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Пакистана в Ханкенди (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Ханкенди с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Как сообщает Trend, отметив высокий уровень организации 17-го саммита Организации экономического сотрудничества, Премьер-министр Пакистана высоко оценил усилия Азербайджана по дальнейшему укреплению организации.

Мухаммад Шахбаз Шариф подчеркнул, что братские отношения между нашими странами продолжают развиваться, и с удовлетворением вспомнил визит в город Лачин в мае этого года, трехстороннюю встречу в формате Азербайджан – Турция - Пакистан. Премьер-министр отметил широкомасштабные строительно-восстановительные работы, проводимые в Карабахе, в том числе в городе Ханкенди. Он подчеркнул, что двусторонние связи между Азербайджаном и Пакистаном успешно развиваются во всех сферах, в том числе в политической, экономической, торговой, инвестиционной, энергетической и других областях.

Глава государства поблагодарил Премьер-министра Пакистана за то, что он принял приглашение и участвует в Саммите.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, с удовлетворением вспомнил визит Премьер-министра Пакистана в Лачин, проведенные обсуждения в трехстороннем формате.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено сотрудничество между нашими странами в рамках международных организаций, состоялся обмен мнениями по региональным вопросам.