Центробанк Азербайджана лицензировал нового оператора платежной системы
В соответствии с законом Азербайджанской Республики "О платежных услугах и платежных системах" была проведена оценка организаций, обратившихся в ЦБА для получения лицензии на оказание платежных услуг и платежных систем.
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