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Ж/д Китай–Кыргызстан–Узбекистан будет соединена с Трансафганским коридором - Шавкат Мирзиёев

Узбекистан Материалы 4 июля 2025 14:00 (UTC +04:00)
Ж/д Китай–Кыргызстан–Узбекистан будет соединена с Трансафганским коридором - Шавкат Мирзиёев
Фото: Офис президента Узбекистана

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Алена Павленко
Алена Павленко
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ХАНКЕНДИ/Trend/ -Железная дорога Китай–Кыргызстан–Узбекистан будет соединена с Трансафганским коридором.

Как сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend, командированный в Ханкенди, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Одним из приоритетных направлений остаётся выстраивание альтернативных логистических цепочек на фоне последних геополитических событий и нарушений в глобальных логистических системах. В этом контексте важным шагом стало начало реализации проекта железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан. В будущем эта магистраль будет соединена с Трансафганским коридором, что откроет новые возможности для эффективной интеграции транзитных маршрутов в регионе",- сказал он.


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