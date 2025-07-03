Увеличился объем торгового оборота между Азербайджаном и Узбекистаном в январе-мае 2025 года
В январе-мае 2025 года существенно возрос объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном, преимущественно за счет увеличения импорта.
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