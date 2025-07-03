БАКУ /Trend/ – Импорт неэнергетических товаров в Иран сократился на 11,7% в стоимостном выражении и на 4,35% по весу в первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 июня 2024 года).

Об этом сообщил заместитель министра экономики и финансов, генеральный директор Таможенной администрации Ирана Форуд Асгари, передает Trend.

По его словам, за этот период Иран импортировал 9 миллионов тонн неэнергетических товаров на сумму 13 миллиардов долларов.

Асгари отметил, что основными позициями импорта стали необработанное золото на сумму 965 миллионов долларов, кукурузный корм – 883 миллиона долларов, рис – 500 миллионов долларов, подсолнечное масло – 493 миллиона долларов и мобильные телефоны – 372 миллиона долларов.

Он уточнил, что наибольший объем импорта в первые три месяца пришелся на ОАЭ – 3,88 миллиарда долларов, Китай – 3,43 миллиарда долларов, Турцию – 1,98 миллиарда долларов, Индию – 514 миллионов долларов, Германию – 454 миллиона долларов, Россию – 354 миллиона долларов и Нидерланды – 340 миллионов долларов.

Замминистра добавил, что общий объем внешнеторгового оборота неэнергетических товаров Ирана за первые три месяца составил 43,5 миллиона тонн на сумму около 24,7 миллиарда долларов.

При этом Иран сосредоточен на импорте жизненно необходимых товаров и вводит определенные ограничения на ввоз продукции, аналогичной производимой внутри страны.