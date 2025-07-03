Азербайджан увеличил доходы от экспорта электроэнергии в Грузию

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 450,9 миллиона кВтч электроэнергии.

По расчетам Trend на основе данных Государственного комитета по статистике Азербайджана, доход от экспорта данного объёма электроэнергии составил 25,7 миллиона долларов США.

Экспорт электроэнергии в Грузию за отчетный период вырос на 36,7 миллиона кВтч, что составляет 8,9 процента в количественном выражении, а в стоимостном выражении увеличился на 4,8 миллиона долларов США, или на 23 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, за первые четыре месяца прошлого года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 414,2 миллиона кВтч электроэнергии на сумму 20,9 миллиона долларов США.

Отметим, что за отчетный период из Азербайджана в Россию, Грузию и Иран было экспортировано электроэнергии в объеме 525,1 миллиона кВтч на сумму 29,1 миллиона долларов США.