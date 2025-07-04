Президент Турции поздравил Азербайджан с избранием города Шуша туристической столицей ОЭС

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с избранием города Шуша туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) 2026 года.

Как сообщает в пятницу Trend, выступая на 17-м саммите ОЭС в Ханкенди, глава турецкого государства подчеркнул значимость сотрудничества в сфере туризма, напомнив о том, что действующей туристической столицей ОЭС является город Эрзурум.

«Сотрудничество в сфере туризма налагает на страны ОЭС особые обязательства», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган, выразив уверенность в том, что решения, принятые в туристической столице ОЭС-2025 - Эрзуруме, станут путеводителем для последующих шагов по взаимодействию в данной области.

«В лице Президента Ильхама Алиева поздравляю всех жителей Азербайджана с избранием города Шуша туристической столицей ОЭС 2026 года», - подчеркнул Президент Турции.