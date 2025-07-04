Милли Меджлис Азербайджана утвердил в I чтении новые нормы по предотвращению публикации фейковой информации

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис в первом чтении утвердил новые нормы по предотвращению публикации фейковой информации в азербайджанских СМИ.

Как сообщает Trend, предложенный проект поправок в закон "О медиа" был вынесен на обсуждение на очередном заседании внеочередной сессии парламента 4 июля.

Было сообщено, что в законе впервые введено понятие "медиа-субъект" по отношению к традиционным медиа-ресурсам, занимающимся производством массовой информации, и тем самым определен охват профессиональных медиа.

Согласно изменениям, медиа-субъектами также будут считаться филиал и представительство в Азербайджане иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере медиа.

Предлагается внести изменения в закон с целью усиления методов борьбы с фейковой информацией, которая вызывает как загрязнение информационной среды, так и влияет на репутацию журналистов. Так, к статье 14 закона, отражающей требования к информации, планируется добавить норму о недопустимости публикации фейковой информации.

Для совершенствования и стимулирования деятельности субъектов СМИ, особенно информационных агентств, являющихся основным источником информации, требуется применение стандартов, соответствующих реалиям дня. Информационные агентства, служащие ключом к обмену информацией и, следовательно, имеющие особый вес, олицетворяют лицо и сферу влияния СМИ страны во всем мире, а не только в рамках границ, в которых они существуют. В связи с этим развитие информационных агентств является одним из основных направлений медиаполитики государства. Согласно предлагаемой поправке в закон, информационное агентство должно иметь договор о предоставлении (получении) информации не менее чем с 20 медиа-субъектами, аккредитованных журналистов не менее чем в 5 зарубежных странах, а также само производить не менее 80 процентов от общего объема публикуемой им массовой информации ежедневно в течение 20 дней ежемесячно.

Было подчеркнуто, что различные медиа-субъекты неоднократно обращались в Агентство по развитию медиа в связи со злоупотреблениями от имени формируемого ими бренда и выдвигали предложения о серьезных шагах в этом направлении. Учитывая этот фактор, согласно предлагаемой поправке к закону, названия медиа-субъектов не должны быть такими же или похожими на названия других редакций, в их названиях не должны использоваться выражения, противоречащие общественному порядку, морали или которые могут вводить пользователей в заблуждение. Это изменение будет способствовать укреплению репутации и бренда медиа-субъектов.

Проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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