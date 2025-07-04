В Азербайджане субъекты печатных СМИ, не зарегистрированные в Реестре СМИ, будут оштрафованы на сумму до 5000 манатов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане субъекты печатных СМИ, осуществляющие деятельность без регистрации в Реестре СМИ, будут штрафоваться в размере до 5000 манатов.

Как сообщает Trend, предложенный проект поправок в Кодекс об административных проступках был вынесен на обсуждение на очередном заседании внеочередной сессии парламента 4 июля и утвержден Милли Меджлисом в первом чтении.

Согласно законопроекту, за издание или распространение продукции субъектами печатных СМИ, не зарегистрированными в Реестре СМИ, предусмотрены штрафы в следующем размере: для физических лиц - от 500 до 1000 манатов, для должностных лиц - от 1500 до 2500 манатов, для юридических лиц - от 3000 до 5000 манатов.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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