Марокканские журналисты находятся с визитом в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Руководители и представители авторитетных СМИ Марокко посетили с визитом Азербайджан. Визит был организован по приглашению Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что среди гостей были представители авторитетных марокканских СМИ - соучредитель и директор новостного портала Morocco World News Аднан Беннис, основатель и главный редактор журнала Zamane Йосеф Чмиру, директор газеты Al Alam Абделлах Аль Баккали, административный директор издания Le Matin Али Алауи Соссей, журналист новостного онлайн-портала Hespress Али Бен Харар, журналист газеты Al Ahdath Al Maghribia Радуан Эльбальди, журналист политического журнала Maroc Hebdo Айсса Амураг, а также журналист новостного портала Le360 Фатима Эль Карзаби.

Визит организован с целью доведения азербайджанских реалий до мировой общественности, а также продвижения международного имиджа страны, ее истории, культуры и национально-духовных ценностей.

Во время пребывания в Азербайджане иностранные журналисты посетят освобожденные от оккупации территории, в частности город Шуша, чтобы ознакомиться с последствиями разрушений и вандализма, совершенных в период армянской оккупации, а также с текущей ситуацией, процессами восстановления и реконструкции. Также запланированы официальные встречи в ряде государственных учреждений.

Свой визит гости начали с посещения в Баку Аллеи почетного захоронения, где почтили память великого государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле. В Аллее шехидов они почтили память героических сынов, отдавших жизнь за территориальную целостность Родины. Затем гости побывали в Парке военных трофеев и в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичери Шехер". Ознакомительная экскурсия по Баку продолжилась посещением других достопримечательностей города.

Отметим, что в последние годы более 1000 иностранных историков, политологов, журналистов и юристов посетили Азербайджан, в том числе по линии Комитета побывали на освобожденных от оккупации территориях. Они были проинформированы об ущербе, нанесенном этим регионам в результате армянской оккупации, а также о проводимых в Карабахе восстановительных работах. По итогам этих визитов в зарубежных СМИ были опубликованы сотни статей.

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