Минобразования Азербайджана прокомментировало распространяемую информацию об обучении на русском языке

БАКУ /Trend/ - Министерство науки и образования Азербайджана прокомментировало распространяемую информацию о "прекращении обучения на русском языке", сообщает в среду Trend.

"При распространении подобных новостей необходимо ссылаться только на официальные источники", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что в социальных сетях и некоторых СМИ опубликована информация о распространении т.н. "официального уведомления" касательно "приостановления обучения на русском языке в средних и высших учебных заведениях Азербайджана".

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