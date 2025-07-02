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Минобразования Азербайджана прокомментировало распространяемую информацию об обучении на русском языке

Общество Материалы 2 июля 2025 14:07 (UTC +04:00)
Минобразования Азербайджана прокомментировало распространяемую информацию об обучении на русском языке

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - Министерство науки и образования Азербайджана прокомментировало распространяемую информацию о "прекращении обучения на русском языке", сообщает в среду Trend.

"При распространении подобных новостей необходимо ссылаться только на официальные источники", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что в социальных сетях и некоторых СМИ опубликована информация о распространении т.н. "официального уведомления" касательно "приостановления обучения на русском языке в средних и высших учебных заведениях Азербайджана".

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