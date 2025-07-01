Обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Находящаяся в городе Хива Республики Узбекистан с целью участия в первом узбекско-азербайджанском межпарламентском форуме спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на полях форума провела встречу со спикером Сената Олий Маджлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече прозвучала высокая оценка значимости данного форума и была выражена уверенность в том, что это мероприятие станет эффективным механизмом сотрудничества между нашими парламентами. Как было отмечено, проведённые в рамках форума обсуждения и выдвинутые предложения будут способствовать дальнейшему углублению сотрудничества между нашими законодательными органами.

В ходе беседы стороны выразили удовлетворение высоким уровнем отношений между нашими странами и народами, подчеркнув, что эти связи основываются на общих исторических, религиозных и культурных ценностях. Спикеры парламентов особо отметили роль глав государств в углублении отношений стран, заявив, что благодаря твёрдой политической воле президентов Азербайджана и Узбекистана двусторонние отношения стран вышли на новый этап развития. Регулярные контакты и взаимные визиты глав наших государств способствовали дальнейшему укреплению связей, и сегодня наши страны успешно сотрудничают в различных сферах.

На встрече отмечалось успешное продолжение отношений между Азербайджаном и Узбекистаном на парламентском уровне. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила свои предыдущие встречи со спикером Сената Олий Маджлиса Узбекистана, сказав, что подобные встречи, а также контакты между нашими депутатами и группами дружбы вносят вклад в развитие отношений.

Спикер Сената Олий Маджлиса Узбекистана Танзила Нарбаева поделилась своим мнением о значимости форума, расценив его проведение как показатель высокого уровня отношений между нашими законодательными органами.

Подчёркивалось, что подписание «Соглашения о сотрудничестве между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Сенатом Олий Маджлиса Республики Узбекистан» и «дорожных карт» касаемо развития межпарламентского сотрудничества – яркие показатели значения, которое стороны придают развитию взаимосвязей.

На встрече также состоялся обмен мнениями о прочих вопросах, представляющих обоюдный интерес.

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