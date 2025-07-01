АГДАМ/Trend/- В Баку планируется провести Молодёжный форум D-8 в июле 2025 года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в видеообращении генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8 Исиака Абдулгадир Имам в ходе Молодежного форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на тему "Укрепление роли молодежи в построении устойчивого и климатоустойчивого будущего", который проходит в Агдаме.

"D-8 придаёт большое значение расширению прав и возможностей молодёжи, параллельно с усилиями по интеграции климатической повестки. Азербайджан стал девятым участником нашей организации в ходе XI Саммита Организации в Каире в декабре 2024 года. С тех пор страна проявляет активную заинтересованность и вносит весомый вклад в деятельность D-8. В частности, страна выразила готовность принять Молодёжный форум D-8 в июле 2025 года в Баку",- сказал он.

Он отметил, что расширение прав и возможностей молодёжи — это важнейшая часть кооперационной повестки D-8. По его словам, D-8 будет продолжать рассчитывать на поддержку Азербайджана и других стран-участниц, а также на взаимодействие с партнёрами и международными организациями, включая ОЭС, в реализации программ, способствующих раскрытию потенциала молодого поколения.