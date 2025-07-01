Президент Ильхам Алиев направил Президенту Сомали поздравительное письмо

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Сомали Хасану Шейху Мохамуду поздравительное письмо по случаю национального праздника Федеративной Республики Сомали, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Федеративной Республики Сомали.

Отношения между Азербайджаном и Сомали в последнее время развиваются по восходящей линии.

Ваш официальный визит в нашу страну в феврале занимает особое место в истории наших межгосударственных отношений. С самыми добрыми впечатлениями вспоминаю нашу с Вами встречу, которая прошла в атмосфере искренности и взаимного доверия.

В настоящее время сложились хорошие условия для расширения повестки дня азербайджано-сомалийских двусторонних отношений. Верю, что мы и впредь продолжим совместные усилия по укреплению дружественных связей между нашими странами, развитию сотрудничества в двусторонней и многосторонней плоскости в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания",- говорится в письме.