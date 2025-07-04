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Президент Таджикистана прибыл в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 4 июля 2025 10:12 (UTC +04:00)
Президент Таджикистана прибыл в Азербайджан (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 4 июля прибыл в Физулинский район для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает в пятницу Trend, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Таджикистана Эмомали Рахмона встречали министр науки и образования Эмин Амруллаев, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и другие официальные лица.

Президент Таджикистана прибыл в Азербайджан (ФОТО)
Президент Таджикистана прибыл в Азербайджан (ФОТО)
Президент Таджикистана прибыл в Азербайджан (ФОТО)
Президент Таджикистана прибыл в Азербайджан (ФОТО)
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