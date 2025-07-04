Туркменистан предлагает создание благоприятной инвестиционной среды в рамках ОЭС

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Туркменистан на XVII саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) акцентировал внимание на необходимости активного привлечения инвестиций в регион, подчеркивая важность создания благоприятной среды для реализации крупных экономических проектов, сообщает Trend.

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов сообщил, что страна планирует реализовать инвестиционные проекты общим объёмом свыше полумиллиарда долларов США, включая создание новых индустриальных зон и развитие ключевой инфраструктуры. В частности, в регионе Сыгыт Дагы планируется запуск производственных и логистических платформ, способных ускорить диверсификацию экономики.

"Мы призываем к созданию устойчивого инвестиционного пространства, где будут обеспечены прозрачность, взаимная выгода и долгосрочная экономическая устойчивость", - отметил он.

По словам Р.Мередова, Туркменистан также делает ставку на цифровизацию, технологическое обновление и укрепление институциональных механизмов для работы с инвесторами.