Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили международные вопросы в Ханкенди (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 июля 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди.

Об этом в пятницу сообщили Trend в МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, а также возможности расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Особое внимание было уделено роли активного политического диалога и взаимных визитов на высоком и высшем уровнях, которые способствуют переходу двусторонних отношений на качественно новый этап и их дальнейшему укреплению.

Подчеркивалась важность углубления сотрудничества в таких перспективных сферах, как экономика, торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, транспорт и другие.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам регионального развития, существующих вызовов и возможностей. Была отмечена солидарность подходов Азербайджана и Пакистана, которые, как в двустороннем, так и в региональном формате, последовательно поддерживают законные интересы друг друга и намерены продолжать взаимовыгодное сотрудничество в интересах обоих государств и народов.

Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями по инициативам в рамках председательства Пакистана в Совете Безопасности ООН в июле текущего года.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы двусторонней и международной повестки, представляющие взаимный интерес.