Здесь в Баку как будто остановилось время и оно прекрасно... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В самом сердце Баку, среди улиц, наполненных историей и культурой, расположился Мемориальный Дом-музей Бюльбюля - уникальное место, посвящённое жизни и творчеству выдающегося азербайджанского оперного певца, композитора и педагога, одного из основоположников национального музыкального театра. Этот музей - настоящее окно в эпоху и творчество великого мастера, который навсегда оставил свой след в истории музыки, передает Trend Life.

Муртуза Мамедов, более известный как Бюльбюль – "соловей" на азербайджанском — родился 22 июня 1897 года в Шуше. С самого детства его необычайный талант пленял сердца окружающих, а псевдоним, ставший впоследствии сценическим именем, символизировал его уникальный голос и музыкальность. В 1937 году Бюльбюль переехал в Баку, где жил и творил до конца своей жизни.

Музей, открытый в 1976 году, занимает четыре экспозиционных зала, каждый из которых рассказывает свою часть истории: кабинет и личная библиотека певца, комната-выставка, гостиная - место встреч и теплых бесед. В гостиной, где стоит рояль WEINBACH, который принадлежал Бюльбюлю, словно живёт сама музыка. Особенно трогателен один из экспонатов - часы, остановившиеся в момент смерти певца, показывающие "девятнадцать минут второго". Как известно, очень часто после смерти человека его часы останавливаются. И не только на руке покойного, но порой и во всем доме. Это произошло 26 сентября 1961 года.

В залах музея посетители увидят множество личных вещей и редких экспонатов: подлинники рукописей, ноты, граммофонные пластинки, афиши спектаклей, медали и ордена, депутатскую книжку и даже макет родного дома певца в Шуше. Особое внимание привлекает кровать из орехового дерева с резьбой, изображающей сцены из трагедии Гете "Фауст" - изысканный штрих, раскрывающий внутренний мир мастера. В гостиной на комоде стоят изготовленные из бронзы позолоченные часы, сделанные во Франции. Не менее интересен фонограф Эдисона 1932 года, на котором певец записывал своё исполнение. Есть даже принадлежности для грима - отражение 40-летней творческой жизни на сцене Театра оперы и балета.

Посещение Дома-музея Бюльбюля - это не просто экскурсия, это погружение в атмосферу начала XX века, уникальная возможность прочувствовать культурное наследие Азербайджана и понять, каким великим даром был голос и талант Бюльбюля. Здесь как будто остановилось время и оно прекрасно...

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