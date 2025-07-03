Отправляйте налоговые декларации бесплатно с «SİMA İmza»!

Индивидуальные предприниматели теперь могут подавать налоговые декларации бесплатно, используя цифровую подпись SİMA.

Начиная с текущего отчетного периода (1–20 июля), появилась возможность отправлять различные налоговые декларации — такие как по упрощенному налогу, налогу на доходы и налогу на прибыль — через портал Интернет-налоговой администрации с использованием «SİMA İmza». Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Перейти на сайт: new.e-taxes.gov.az

Нажать кнопку «Вход»

Выбрать «SİMA İmza» в качестве способа авторизации

Отсканировать QR-код на экране с помощью мобильного приложения «SİMA İmza»

После выполнения этих шагов предприниматели смогут войти в личный кабинет и проводить налоговые операции онлайн.

Следует отметить, что в рамках текущей акции индивидуальные предприниматели могут бесплатно получить цифровую подпись нового поколения «SİMA». Предприниматели, зарегистрировавшиеся в приложении «SİMA İmza» с промокодом 6AYPULSUZ, освобождаются от абонентской платы на ближайшие шесть месяцев. (Подробнее в блоге: https://sima.az/az/blog/19)

С 2023 года осуществляется интеграция цифрового решения «SİMA İmza» с порталом Интернет-налоговой администрации. На данный момент более 80 налоговых услуг уже доступны индивидуальным предпринимателям. Помимо этого, продолжается расширение интеграции для юридических лиц и государственных организаций.

О «SİMA İmza»

«SİMA» — это цифровая подпись нового поколения, разработанная в 2022 году ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Холдинга. Количество загрузок мобильного приложения «SİMA İmza» превысило 4,2 миллиона. «SİMA İmza» способствует сокращению расходов и экономии времени. Для получения цифровой подписи не требуется посещать центры обслуживания или использовать физические носители. Достаточно установить мобильное приложение «SİMA İmza» на смартфон и пройти однократную регистрацию — всё это можно сделать независимо от вашего местоположения.

Для дополнительной информации:

Тел.: 157

Email: sima.az