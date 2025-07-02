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Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка "Узбекистан" в Баку (ФОТО)

Политика Материалы 2 июля 2025 18:09 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка "Узбекистан" в Баку (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - 2 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка «Узбекистан» в Баку.

Как сообщает Trend, парк «Узбекистан» – широкомасштабный культурно-рекреационный проект. Здесь будет создана уникальная среда, отражающая богатую историю, архитектуру и культуру Узбекистана, в том числе Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы и Коканда. Парк, площадь которого составит 5 гектаров, будет разбит в форме карты Узбекистана. Здесь также будут функционировать музей, кинотеатр, амфитеатр, башня, рестораны и кафе, где будут представлены образцы национальной кухни Узбекистана, торговая зона, магазины сувениров и подарков, зоопарк, гостиница. Основными объектами парка станут архитектурные образцы Бухары, Самарканда и Хивы.

Отметим, что этот парк, который будет разбит в «Белом городе», является символом братства, дружбы, исторически сложившимися между государствами и народами Азербайджана и Узбекистана. Строительство этого парка еще больше укрепит культурные связи наших народов.

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Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка "Узбекистан" в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка "Узбекистан" в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка "Узбекистан" в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка "Узбекистан" в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка "Узбекистан" в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка "Узбекистан" в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка "Узбекистан" в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка "Узбекистан" в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка "Узбекистан" в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка "Узбекистан" в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка "Узбекистан" в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка "Узбекистан" в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка "Узбекистан" в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка "Узбекистан" в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка "Узбекистан" в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев заложили фундамент парка "Узбекистан" в Баку (ФОТО)
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