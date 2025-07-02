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Узбекистан и Германия обсудили внедрение дуальной системы образования в транспортной сфере

Узбекистан Материалы 2 июля 2025 06:21 (UTC +04:00)
Узбекистан и Германия обсудили внедрение дуальной системы образования в транспортной сфере

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ /Trend/ - В министерстве транспорта Узбекистана состоялась встреча с управляющим немецкой рекрутинговой компании Askania Future GmbH (Саксония-Анхальт) Инго Юнгом, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров с первым заместителем министра транспорта Маманбием Омаровым стороны обсудили перспективы внедрения в Узбекистане дуальной системы образования, основанной на немецкой модели. Особое внимание было уделено вопросам организации курсов немецкого языка, повышения квалификации специалистов и содействия трудоустройству граждан Узбекистана в транспортной отрасли Германии.

Инго Юнг выразил готовность к сотрудничеству в области подготовки кадров для логистики и международных грузоперевозок, в том числе водителей.

По итогам встречи намечены конкретные шаги по реализации совместных инициатив и расширению двустороннего сотрудничества в образовательной и кадровой сферах.

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