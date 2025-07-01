Стали известны результаты экспертизы тел убитых в Екатеринбурге азербайджанцев

БАКУ /Trend/ - Экспертиза тел убитых в Екатеринбурге братьев Сафаровых завершилась в полночь.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор Союза судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Азербайджана Адалят Гасанов.

По его словам, свидетельства о смерти, выданные российской стороной, были предоставлены до остмотра тел.

"В свидетельстве указывается, что причиной смерти старшего брата стала травма, а у младшего - сердечный приступ",- сказал он.

При осмотре тела Гусейна Сафарова было обнаружено большое количество травм.

"Были зафиксированы деформация грудной клетки, синяки на слизистой верхней и нижней губ, царапины на левой и правой надбровной области лба, кровоподтеки на тыльной поверхности рук в верхней части, в паховой области, а также полосовидная ссадина на внутренней поверхности левого бедра",- отметил он.

Гасанов также отметил, что повторное проведение судебно-медицинской экспертизы уже осмотренного тела является очень сложной задачей.

"При внутреннем осмотре тела были выявлены кровоизлияния на внутренней поверхности кожи головы, кровоизлияния в твердой и мягкой мозговых оболочках, многочисленные переломы со смещением. В диафрагме также обнаружены кровоизлияния. При тупых травмах обычно разрывается печень или селезенка, но точно определить, какой именно орган был поврежден, не представляется возможным. Во время обследования тела Сафарова Гусейна Мехди оглу причиной смерти был зафиксирован посттравматический шок, обусловленный вышеуказанными повреждениями",- добавил он.