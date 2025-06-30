МАГАТЭ должно выполнять свои обязанности вне политики - МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) является международным учреждением и имеет определенные обязанности, и оно должно выполнять их вне политического контекста.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом 30 июня заявил на брифинге в Тегеране пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, Иран потребовал, чтобы генеральный директор МАГАТЭ выполнял свою работу в рамках технических обязанностей и не поддавался влиянию некоторых членов Агентства.

Бегаи сказал, что стратегия 3 европейских стран (Великобритании, Франции и Германии) в отношении давления на Иран за последние 20 лет ясна.

"Иран всегда хотел, чтобы Агентство выполняло свою миссию вне политических призм. Последний отчет МАГАТЭ по Ирану был несоответствующим и послужил основанием для принятия резолюции против страны в Совете директоров агентства", - добавил он.

Отметим, что 12 июня на заседании Совета директоров МАГАТЭ была вынесена на голосование резолюция, представленная США, Великобританией, Францией и Германией против Ирана. Резолюция была принята большинством голосов: девятнадцать стран - "за", одиннадцать - воздержались, три страны (Россия, Китай и Буркина-Фасо) - "против". В документе отмечается, что с 2019 года Иран неоднократно не выполнял свои обязательства по полному и своевременному сотрудничеству с агентством в связи с деятельностью на многочисленных необъявленных объектах и с необъявленным ядерным материалом.

Напомним, что в последнем отчете МАГАТЭ указано, что на 17 мая 2024 года объем урана, обогащенного до 60 процентов, составил 408,6 килограмма. По сравнению с отчетом за февраль, количество урана, обогащенного до 60 процентов, увеличилось на 133,8 килограмма. В отчёте отмечается, что обогащение до этого уровня рассматривается как короткий технический шаг к 90 процентам обогащения, что считается военным уровнем. Агентство призвало Иран к полному и эффективному сотрудничеству.

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