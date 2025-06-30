Названо число пассажиров, воспользовавшихся ж/д маршрутом Баку-Газах

БАКУ /Trend/ - С 15 июня ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) продлило маршрут скоростных поездов Баку–Агстафа–Баку до станции Газах.

Сколько пассажиров уже воспользовались этими рейсами?

В ответ на запрос Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) сообщили, что с 15 по 29 июня 595 человек выехали из Баку в Газах. В то же время 474 человека прибыли в Баку из Газаха на скоростных поездах.

Отметим, что поезда отправляются из Баку в Газах ежедневно в 08:00 и 18:00 и прибывают в пункт назначения в 13:36 и 23:36 соответственно. В направлении Газах–Баку поезда отправляются ежедневно в 08:00 и 16:20 и прибывают на Бакинский железнодорожный вокзал в 13:29 и 21:49.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!