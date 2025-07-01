Более 20 документов по планам ОЭС находятся на стадии межправительственного рассмотрения

АГДАМ/Trend/ - Более 20 документов по планам Организации экономического сотрудничества (ОЭС) находятся на стадии межправительственного рассмотрения.

Как сообщает командированный в Агдам сотрудник Trend, об этом заявил сегодня начальник Управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедов во время выступления на панельной сессии "Высокие перспективы: Роль молодежи в региональном развитии" в рамках Молодежного форума в городе Агдам.

По его словам, имеется 14 глобальных и 7 местных инициатив, 2 из которых относятся к нынешним обсуждениям.

"Мы разработали Бакинские принципы, включающие 12 элементов, а затем совместно с 14 учреждениями ООН и многосторонними банковскими организациями подготовили заявление. Эти принципы уже утверждаются странами. В рамках председательства на COP29 мы выступили с инициативами в области климата и образования. Эти инициативы мы реализуем на региональном уровне",- отметил он.

Он подчеркнул, что второй важный вопрос - это климатическое финансирование.

"Мы впервые объединили климатическое финансирование и инвестиции. Сделано это было в целях поддержки развивающихся стран. Это имело большое значение для устойчивого климатического финансирования. Мы считаем, что эта инициатива может быть реализована и в рамках ОЭС",- сказал он.

Э.Мамедов также отметил, что имеется до 25 документов, связанных с планами ОЭС, которые в настоящее время проходят межправительственные процессы.

"Мы объединяем молодежь, женщин, представителей частного сектора, которые должны быть привлечены к участию в составлении этих документов",- добавил он.

В заключение он подчеркнул, что проведение Молодежного форума впервые в Карабахе является историческим событием.

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