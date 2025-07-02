Шанс Узбекистана закрепить статус экономического хаба Центральной Азии - к саммиту ОЭС в Ханкенди

БАКУ /Trend/ - 3-4 июля в азербайджанском городе Ханкенди пройдет XVII саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который станет важной вехой в истории развития регионального партнерства. Особое внимание на этом фоне привлекает Узбекистан - страна, которая за последние годы превратилась в одного из ключевых и наиболее активных участников организации.

Узбекистан вступил в ОЭС в 1992 году, однако на протяжении долгого времени его участие было незначительным. Ситуация изменилась после 2016 года, когда в стране начались масштабные реформы под руководством Президента Шавката Мирзиёева. Новый курс на открытость, развитие внешнеэкономических связей и региональную интеграцию позволил Ташкенту занять более активную позицию на международной арене.

Одним из ярких проявлений этой активности стало председательство Узбекистана в ОЭС в 2022 году. В течение года страна организовала более 25 мероприятий различного уровня - от отраслевых форумов до стратегических сессий. Кульминацией стал 16-й саммит ОЭС, прошедший в ноябре 2023 года в Ташкенте. На повестке дня были вопросы торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и экологии. Узбекистан представил ряд инициатив, направленных на углубление взаимодействия внутри организации - от создания новых транспортных коридоров до цифровизации логистики и поддержки "зелёной" энергетики.

Сегодня роль Узбекистана в ОЭС продолжает расти. Это одна из самых быстро развивающихся экономик Центральной Азии с населением более 37 миллионов человек и ВВП свыше 115 миллиардов долларов. По итогам 2024 года объем торговли со странами ОЭС составил около 12 миллиардов долларов. Ключевыми партнерами остаются Казахстан, Турция, Кыргызстан и Туркменистан, но усиливаются связи и с Ираном, Азербайджаном, Пакистаном и Афганистаном.

На территории страны зарегистрировано более 5 тысяч предприятий с участием капитала из стран ОЭС. За последние три года объем инвестиций из этих стран превысил 5 миллиардов долларов. Узбекистан предлагает партнёрам участие в совместных проектах в свободных экономических зонах, технопарках, а также в сферах агропереработки, текстиля, строительства и пищевой промышленности.

Стратегическим направлением остаётся развитие цифровой торговли. В 2021 году Президент Узбекистана выступил с инициативой создания обновлённого торгового соглашения в рамках ОЭС, в котором особое внимание уделяется снятию барьеров, цифровизации таможенных процедур и внедрению электронной торговли. Также было предложено создать Центр торговли, инвестиций и инноваций ОЭС в Ташкенте - при сотрудничестве с ЮНИДО и программой СПЕКА. На сегодняшний день данные проекты находятся на стадии согласования со странами-членами.

Наряду с экономическим развитием, Узбекистан делает ставку на транспортную взаимосвязанность как основу регионального роста. Страна занимает ключевое географическое положение - на стыке Центральной и Южной Азии, Кавказа и Ближнего Востока. Это делает её естественным транзитным узлом и логистическим мостом между крупнейшими рынками.

В министерствах подчеркивают: сегодня затраты на транспортировку грузов в странах Центральной Азии достигают до 50% от конечной стоимости товара - это почти в пять раз выше среднемирового показателя. Такая ситуация требует срочных решений, ведь эффективные транспортные коридоры - не просто желание, а необходимость времени.

Ташкент активно развивает маршруты с выходом к Индийскому океану через Афганистан, Пакистан, Иран и Туркменистан. Особое внимание уделяется коридорам: "Центральная Азия – Афганистан – Пакистан", "Центральная Азия – Афганистан – Иран" и "Узбекистан – Туркменистан – Иран".

Эти направления позволяют существенно расширить экспортные возможности, снизить логистические издержки и диверсифицировать поставки. Для большинства стран ОЭС, не имеющих выхода к морю, создание современных транспортных связей критически важно.

Понимая значение эффективной логистики, Узбекистан инициировал создание Цифрового транспортного и таможенного офиса ОЭС. Проект уже получил поддержку стран-участниц и нацелен на внедрение электронных платформ, упрощение процедур и ускорение доставки. В этой же логике было предложено придать международному аэропорту Самарканда статус авиационного хаба ОЭС - для объединения воздушных маршрутов региона в единую сеть.

Инфраструктурное развитие неразрывно связано с экологической повесткой. Высыхание Аральского моря, изменение климата и дефицит водных ресурсов требуют регионального взаимодействия. Узбекистан активно участвует в экологических программах ОЭС, направленных на рациональное водопользование и борьбу с опустыниванием.

В 2021 году Ташкент выступил с инициативой создания Регионального центра ОЭС по "зеленым" технологиям, подтверждая свою приверженность продвижению экологической повестки и поиску современных решений для устойчивого развития региона.

Среди перспективных проектов - инициатива по производству и экспорту "зелёного" водорода по маршруту Казахстан – Узбекистан – Азербайджан. Это направление способно превратить регион в одного из будущих поставщиков экологически чистой энергии для Европы и Ближнего Востока. Узбекистан также активно участвует в формировании регионального энергетического рынка ОЭС (ECO-REM) и предложил создать Центр "зеленых" технологий.

Важной инициативой стало предложение создать Совет министров энергетики стран ОЭС - координационную платформу, способную согласовывать национальные интересы в сфере энергетики и водных ресурсов. Более того, проекты строительства солнечных и ветровых электростанций при участии инвесторов из Турции, Ирана и других стран ОЭС демонстрируют, что курс на "зелёную" энергетику имеет не только декларативное, но и прикладное значение.

Ожидания от XVII саммита ОЭС в Ханкенди высоки. Узбекистан уже обозначил свои приоритеты: развитие "зеленой" энергетики, усиление транспортной взаимосвязанности, поддержка малого бизнеса, цифровизация торговли и развитие устойчивого сельского хозяйства. Также будет обсуждаться долгосрочный стратегический документ "ОЭС-2035", предложенный Ташкентом. Все это не только усиливает вовлеченность Ташкента в деятельность организации, но и фактически выводит его на роль одного из ключевых драйверов ее развития.

Таким образом, роль Узбекистана в ОЭС сегодня выходит далеко за рамки формального участия. Это страна, которая не только предлагает практические решения, но и формирует повестку дня, объединяя государства региона вокруг актуальных задач. Узбекистан превращается в центр новых идей, транспортных маршрутов и политико-экономических подходов. Всё это происходит на фоне усиливающегося международного интереса к Центральной Азии как к стратегически важному региону - пространству для инвестиций, логистических инициатив и устойчивого развития. Ожидается, что предстоящий саммит в Ханкенди подтвердит этот статус и задаст долгосрочные ориентиры для дальнейшей эволюции ОЭС.