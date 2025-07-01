В Испании начала работу 4-я Международная конференция ООН по финансированию развития (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 июля в испанском городе Севилья начала работу 4-я Международная конференция ООН по финансированию развития (FFD4).

Как сообщает Trend, Азербайджан на конференции, в которой принимают участие 164 государства и 49 международных организаций, представляет делегация во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым.

В состав делегации входят первый заместитель министра финансов Азербайджанской Республики, посол в Королевстве Испания, директор Агентства содействия международному развитию министерства иностранных дел, секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию, ответственные должностные лица Кабинета министров, а также министерств иностранных дел и экономики.

В конференции также принимает участие президент COP29, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата.

На состоявшихся в первый рабочий день выборах председателя конференции и в другие выборные органы глава азербайджанской делегации был избран одним из вице-председателей конференции.

Конференция ООН по финансированию развития – это глобальная платформа по мобилизации и согласованию финансовых ресурсов, политики и международного сотрудничества в поддержку Целей устойчивого развития.

Повестка конференции, которая впервые проводится в европейской стране, включает такие темы, как управление долгом и продвижение новых реформ, совершенствование рамок и конвенций по устранению случаев уклонения от уплаты налогов в международном налогообложении, взаимная интеграция между климатическим финансированием и финансированием развития.