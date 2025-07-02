Объем внешнеторгового оборота Азербайджана со странами ОЭС составляет 8 млрд долларов - Мамед Мусаев

ШУША /Trend/ - Объем внешнеторгового оборота Азербайджана со странами ОЭС составляет 8 миллиардов долларов.

Как сообщает в среду корреспондент Trend, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) Мамед Мусаев на бизнес-форуме ОЭС, проходящем в городе Шуша.

По его словам, в странах-членах ОЭС проживает в целом более 560 миллионов человек.

"Номинальный ВВП стран-членов ОЭС в 2023 году составил примерно 2,4 триллиона долларов, что эквивалентно 2,3 процента мирового ВВП. Совокупный объем экспорта стран-членов организации превысил 650 миллиардов долларов, что составляет около 0,2 процента от общемирового экспорта", - сказал он.

М.Мусаев отметил, что за последние годы Азербайджан провел широкомасштабные экономические реформы, уделив особое внимание развитию предпринимательства.

"Доля частного сектора в экономике страны увеличилась, ненефтяной экспорт вышел на новые рынки, и в сфере цифровой трансформации были предприняты важные шаги. Для того чтобы поделиться этим опытом со странами региона ОЭС и усилить взаимное стимулирование инвестиций, необходимы конкретные механизмы сотрудничества", - отметил он.

По словам президента ASK, в настоящее время объём внешнеторгового оборота Азербайджана со странами региона ОЭС составляет 8 миллиардов долларов, что эквивалентно примерно 17 процентам от общего торгового оборота страны.

М.Мусаев подчеркнул, что основная тема этого форума - продвижение инвестиций и торговли - очень актуальна для ASK.

"Мы высоко ценим роль, которую играет бизнес в направлении устойчивого развития и экономической интеграции региона ОЭС. Прямое общение между предпринимателями, платформы B2B обеспечат наиболее реалистичные результаты этого форума. Одним из главных вкладов может стать выдвижение на первый план таких тем, как создание совместных предприятий в регионе, гармонизация нормативной базы для повышения доступности инвестиционной и деловой среды. Устойчивое развитие возможно не только благодаря инвестициям, но и духу доверия и сотрудничеству. Давайте сохраним этот дух и превратим его в экономическую стабильность для будущих поколений", - добавил он.

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