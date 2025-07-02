Меморандум о сотрудничестве в сфере торговли между странами ОЭС готов к подписанию - генсек

ШУША /Trend/ - Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в совместной деятельности по продвижению торговли между государствами-членами ОЭС готов к подписанию.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, командированный в город Шуша, об этом сказал генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан в ходе 6–го Бизнес-форума ОЭС на тему "Продвижение инвестиций и торговли как катализатор устойчивого развития в регионе ОЭС".

"Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в совместной деятельности по продвижению торговли между государствами-членами ОЭС завершен и готов к подписанию уже с 25 июня 2025 года. Основная цель этого меморандума - улучшить координацию и усилить наши совместные усилия по продвижению внутрирегиональной торговли, инвестиций и взаимодействия между предприятиями", - сказал он.

Он отметил, что планируется повысить благодаря более структурированному и совместному подходу узнаваемость рынков ОЭС и создать новые коммерческие связи в регионе.

"Мы призываем все государства-члены как можно скорее завершить свои внутренние процедуры и приступить к подписанию, когда они будут готовы", - сказал Асад Маджид Хан.

Генеральный секретарь ОЭС также пригласил государства-члены представить конкретные предложения по совместным мероприятиям по развитию торговли на 2025 и 2026 годы.

"Это та область, в которой нам действительно нужно больше работать, потому что возможности налаживания контактов - это то, чего нам не хватает в наших рамках. Таким образом, эти инициативы могут быть собраны в календарь совместных мероприятий ОЭС по продвижению торговли, который будет ежегодно обновляться и служить практическим инструментом координации между нашими национальными организациями по продвижению торговли", - сказал он.

Асад Маджид Хан также объявил, что Соглашение о взаимной административной помощи по таможенным вопросам между государствами-членами ОЭС завершено и открыто для подписания правительствами.

"Это соглашение знаменует собой важную веху в наших усилиях по формализации и углублению правового сотрудничества между таможенными службами наших стран-членов. Настало время приступить к завершению внутренних процедур подписания и ратификации, чтобы соглашение вступило в силу и начало действовать в полную силу в кратчайшие сроки", - отметил он.