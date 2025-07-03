Назван объем закупленной у фермеров пшеницы в Иране

БАКУ /Trend/ - С 5 апреля 2025 года у фермеров в Иране было закуплено более 4,3 миллиона тонн пшеницы.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга заместитель министра сельского хозяйства Ирана Меджид Анджафи.

По его словам, в обмен на закупленную пшеницу фермерам уже выплачено 54% средств.

Анджафи отметил, что в текущем году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) в стране будет собрано 10-11 миллионов тонн пшеницы, и ожидается, что около 8 миллионов тонн будут гарантированно закуплены у фермеров.

Отметим, что в Иране в этом году пшеница была засеяна на площади 6,39 миллиона гектаров.

В текущем году (21 марта 2025 г.-20 марта 2026 г.) для гарантированного производства хлеба в стране цена за 1 килограмм пшеницы установлена на уровне 205 тысяч риалов (около 0,38 доллара США), а цена за 1 килограмм твердых сортов пшеницы - на уровне 210 тысяч риалов (около 0,39 доллара США).