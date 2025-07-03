Обсуждены вопросы энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Грецией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов принял участие в 29-м ежегодном правительственном "круглом столе", проведенном платформой "The Economist impact" в Афинах (Греция).

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе выступления на панельной сессии на тему "Региональное и межрегиональное сотрудничество в области энергетики, энергетическая безопасность и вызовы для "зеленого" перехода" замминистра рассказал о важности Южного газового коридора, его роли в энергетической безопасности Европы, в том числе Греции, а также о возможностях увеличения поставок газа в Европу через этот коридор в будущем.

"Он проинформировал о реализуемых в Азербайджане проектах в области энергетики, в частности, в области энергетического перехода, возобновляемых источников энергии, инициативах касательно коридоров "зеленой" энергии. Отмечая важность "Коридора "зеленой" энергии Каспийское море-Черное море-Европа", он подчеркнул, что этот и другие коридоры "зеленой" энергии внесут важный вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы. В рамках этих проектов было отмечено сотрудничество с некоторыми азиатскими странами и компаниями. Было подчеркнуто значение возможностей многостороннего сотрудничества в направлении укрепления региональных энергетических связей, диверсификации маршрутов транспортировки "зеленой" энергии. Подчеркнута важность сотрудничества государственного и частного секторов для предотвращения энергетического кризиса и обеспечения энергетической безопасности.

В рамках визита Орхан Зейналов встретился с заместителем министра энергетики Греции Никосом Цафосом, заместителем министра иностранных дел Гарри Теохарисом и министром энергетики Молдовы Дорином Джунгиету. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества в области энергетики", - отмечается в информации ведомства.

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