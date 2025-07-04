Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 4 июля 2025 10:10 (UTC +04:00)
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан 4 июля прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Trend, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Ирана Масуда Пезешкиана встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и другие официальные лица.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости