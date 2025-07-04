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Завершился визит Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 4 июля 2025 19:12 (UTC +04:00)
Завершился визит Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 4 июля завершился визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провожали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

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Завершился визит Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО)
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