В Кяльбаджаре прошла церемония прощания с 3 шехидами, пропавшими без вести в первой Карабахской войне

КЯЛЬБАДЖАР /Trend/ - Останки Юсифа Исмаил оглу Азизова, Мехмана Джамал оглу Мусаева и Гафара Гамбар оглу Гараева, считавшихся пропавшими без вести в первой Карабахской войне, доставлены в Кяльбаджарский район.

Как сообщает корреспондент Trend, в городе Кяльбаджар состоялась церемония прощания с шехидами.

Отметим, что Юсиф Исмаил оглу Азизов родился в 1948 году, Мехман Джамал оглу Мусаев - в 1964 году, Гафар Гамбар оглу Гараев - в 1939 году в селе Тахтабаши Кяльбаджарского района.

Они пропали без вести 27 марта 1993 года в районе села Чыраглы.

Останки шехидов будут захоронены на Кяльбаджарском городском кладбище.

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