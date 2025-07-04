5 июля — во Всемирный день бадминтона — Yelo Bank совместно с
Федерацией бадминтона Азербайджана организовали специальное
мероприятие. В нём приняли участие дети и молодёжь с синдромом
Дауна, расстройствами аутистического спектра и другими
особенностями здоровья. Цель тренинга — показать, что бадминтон —
доступный и увлекательный вид спорта для каждого.
Мероприятие было направлено на продвижение инклюзивности, поддержку здорового образа жизни и дарение радости от занятий спортом. Во время тренинга участники познакомились с основами бадминтона, сделали свои первые удары и весело провели время под руководством профессиональных тренеров. Их энергия и искренние эмоции вдохновили как организаторов, так и всех присутствующих.
В Yelo Bank мы уверены, что спорт должен быть доступен каждому. Мы и впредь будем поддерживать подобные инициативы, чтобы способствовать здоровому образу жизни, инклюзивности и позитивным изменениям в обществе.
Есть дополнительные вопросы о банковских услугах? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
Yelo Bank – Яркий Банкинг!
Yelo Bank провёл инклюзивный тренинг для детей и молодёжи (ФОТО)
5 июля — во Всемирный день бадминтона — Yelo Bank совместно с
Федерацией бадминтона Азербайджана организовали специальное
мероприятие. В нём приняли участие дети и молодёжь с синдромом
Дауна, расстройствами аутистического спектра и другими
особенностями здоровья. Цель тренинга — показать, что бадминтон —
доступный и увлекательный вид спорта для каждого.