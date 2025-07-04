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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан

Политика Материалы 4 июля 2025 12:10 (UTC +04:00)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 4 июля прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Trend, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана встречали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и другие официальные лица.

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