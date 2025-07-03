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Азербайджанская спортсменка во второй раз стала чемпионкой Европы

Азербайджан Материалы 3 июля 2025 23:22 (UTC +04:00)
Азербайджанская спортсменка во второй раз стала чемпионкой Европы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - В итальянском городе Каорле продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет.

Как сообщает Trend, определились первые чемпионки Европы по борьбе в женском зачете.

Представительница Азербайджана Гюнай Гурбанова (59 кг), победив всех соперниц досрочно, вышла в финал, где встретилась с турецкой спортсменкой Севим Акбаш. Азербайджанская спортсменка доминировала на протяжении всей схватки и, одержав убедительную победу со счетом 9:1, завоевала титул чемпионки Европы.

Таким образом, Гюнай Гурбанова завоевала третью золотую медаль в этом году. Напомним, что ранее она стала победительницей первого рейтингового турнира и чемпионата Европы среди спортсменок до 23 лет.

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