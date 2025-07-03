Азербайджанская спортсменка во второй раз стала чемпионкой Европы

БАКУ/ Trend/ - В итальянском городе Каорле продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет.

Как сообщает Trend, определились первые чемпионки Европы по борьбе в женском зачете.

Представительница Азербайджана Гюнай Гурбанова (59 кг), победив всех соперниц досрочно, вышла в финал, где встретилась с турецкой спортсменкой Севим Акбаш. Азербайджанская спортсменка доминировала на протяжении всей схватки и, одержав убедительную победу со счетом 9:1, завоевала титул чемпионки Европы.

Таким образом, Гюнай Гурбанова завоевала третью золотую медаль в этом году. Напомним, что ранее она стала победительницей первого рейтингового турнира и чемпионата Европы среди спортсменок до 23 лет.