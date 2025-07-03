Объём добывающей промышленности Таджикистана резко вырос в январе-мае 2025 года

ДУШАНБЕ/ Trend/ — В первые пять месяцев 2025 года объём производства в добывающей промышленности Таджикистана достиг 8,11 миллиарда сомони (828 миллионов долларов), сообщает Trend со ссылкой на Агентство по статистике при Президенте Таджикистана.

По данным ведомства, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года объём промышленного производства в секторе добычи полезных ископаемых увеличился в 1,7 раза в сопоставимых ценах. Резкий рост производства в этой отрасли существенно способствовал общему увеличению промышленного производства страны, которое составило 24,07 миллиарда сомони (2,4 миллиарда долларов), что на 23,6% больше в годовом выражении.

Рост добычи был обеспечен расширением сразу по нескольким ключевым направлениям. Производство угля, включая антрацит и бурый уголь, увеличилось на 4,5%. Добыча нефти и природного газа выросла в 2,5 раза, а добыча металлических руд – в 2,1 раза. Выпуск прочих минеральных ресурсов вырос на 36,9%.

Помимо добывающей отрасли, положительная динамика наблюдалась в обрабатывающей промышленности, где рост составил 4,7%, а также в сфере водоснабжения, водоотведения и переработки отходов, где зафиксирован рост на 30,1%, что также поддержало общую позитивную тенденцию промышленного развития Таджикистана.