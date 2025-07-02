В Свердловской области полиция задержала много граждан Азербайджана - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - В ходе предварительного расследования установлено, что 27 июня сотрудниками полиции Свердловской области Российской Федерации было задержано много граждан Азербайджанской Республики, проживающих по разным адресам.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Немат Авазов на пресс-конференции по уголовному делу об убийстве азербайджанцев в России.

По его словам, в результате операции сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации был задержан и оказался в беспомощном состоянии Гусейн Сафаров, 1966 года рождения. 27 июня он скончался в административном здании МВД города Екатеринбург, а его брат - Зияддин Сафаров,1970 года рождения, скончался тем утром в служебном автомобиле сотрудников правоохранительных органов.

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