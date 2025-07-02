Повышение экономических возможностей женщин - показатель уровня развития общества - Бахар Мурадова

ЛАЧИН /Trend/ - Повышение экономических возможностей и обеспечение социального благополучия женщин является показателем общего уровня развития общества.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова в ходе выступления на Женском форуме Организации экономического сотрудничества (ECO) в Лачине.

По ее словам, проведение Женского форума в рамках такого важного регионального формата, как ОЭС, может стать импульсом для системного регионального сотрудничества в продвижении роли женщин в развитии и формировании устойчивого к изменению климата будущего.

"Без экономической независимости женщины невозможно говорить о её социальном и политическом развитии. Именно поэтому Азербайджан постоянно выступает с важными инициативами в этой сфере и готов делиться своим положительным опытом. Для развития женского предпринимательства в стране широко распространены льготные финансовые инструменты, программы повышения квалификации. В то же время Азербайджан добился серьезных результатов в области доступа женщин к образованию и повышения их активности в сферах науки, технологий, инноваций. Наши молодые женщины-ученые, инициативные предприниматели, учителя и инженеры становятся локомотивом развития общества.

Социально-экономические проекты, реализуемые с непосредственным участием женщин на освобожденных от оккупации территориях, в том числе в Лачине, являются практическим результатом этой политики. Азербайджанские женщины исторически занимали сильную общественную позицию. Как государство, которое еще в 1919 году впервые на Востоке признало избирательное право женщин, сегодня мы стремимся к укреплению регионального сотрудничества в данной сфере. Гаджи Зейналабдин Тагиев, известный меценат и просветитель, продвигал такую важную идею - "давая образование девочкам, вы получаете образованные семьи". Его вклад в этом направлении незаменим. Общенациональный лидер Гейдар Алиев отмечал, что развитие общества невозможно представить без вклада женщин. Именно после его прихода к руководству страной женщины стали активно выдвигаться в государственные структуры и заниматься общественной деятельностью. В 1998 году общенациональный лидер подписал указ о создании Государственного комитета по проблемам женщин для централизованного осуществления политики в данной сфере", - отметила она.

По словам председателя комитета, Женский форум ОЭС может стать важным механизмом в этом отношении. "В этом контексте мы можем поощрять участие женщин в региональных экономических проектах, создавать совместные инициативы в области образования и цифровых навыков, быть центром сотрудничества, который открывает новые платформы для молодых женщин-лидеров. Азербайджан, как и в рамках других многосторонних форматов, выступает за сотрудничество в области устойчивого развития женщин в формате ОЭС. Эта платформа также может сыграть важную роль в разработке новой стратегии развития на период 2026–2035 годов в качестве продолжения документа «Перспективы ОЭС», срок действия которого истекает в 2025 году", - добавила она.

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