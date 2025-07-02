ЛАЧИН /Trend/ - В Лачине завершился Женский форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает корреспондент Trend, форум начался со вступительных речей председателя Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой и заместителя генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Силапберди Нурбердиева.

Затем были проведены панельные сессии, посвященные темам "Роль женщин в развитии для устойчивости к изменению климата", "Роль женщин в развитии градостроительного планирования" и "Роль женщин в устойчивом развитии".

Выступая с заключительной речью, председатель госкомитета Бахар Мурадова подчеркнула, что форум продемонстрировал, что знания и навыки женщин должны быть в центре Целей устойчивого развития. "Мы ознакомились с мнением лидеров из разных стран. Мы еще раз убедились, что знания и навыки женщин должны быть в центре внимания Целей устойчивого развития", - отметила она.

Генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан рассказал об истории и деятельности ОЭС. Он поблагодарил участников форума и подчеркнул, что надеется на достижение целей форума.

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