Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в агропромышленной сфере - глава ТПП

ШУША /Trend/ - Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере агропромышленности.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, командированный в город Шуша, об этом сказал журналистам председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Даврон Вахабов в кулуарах 6–го Бизнес-форума ОЭС на тему "Продвижение инвестиций и торговли как катализатор устойчивого развития в регионе ОЭС".

По его словам, азербайджанское правительство заинтересовано в совместных инициативах в этой сфере.

"Мы недавно общались с руководством KOBİA и предложили: давайте мы отдельно привезём фермеров — опытных, компетентных — чтобы реализовать здесь совместный проект. Например, на паритетных условиях: 50 на 50. Узбекистан будет инвестировать, Узбекистан же будет гарантированно закупать продукцию, которую можно выращивать здесь — ту, которой не хватает у нас", — отметил он.

Вахабов также выразил интерес к выращиванию сельхозпродукции в Шуше, отметив, что там есть все условия для аграрных проектов.

Он отметил, что в Узбекистане проживает 38 миллионов человек. Импорт продовольствия и пищевых продуктов составляет около 6 миллиардов долларов. Это, по его словам, огромный рынок.

"Интерес будет с обеих сторон — и у Азербайджана, и у Узбекистана. Кроме того, снизятся логистические издержки. Сейчас у нас есть экспорт через Азербайджан в Европу, но объёмы импорта низкие. Это повышает стоимость ввоза товаров. Если мы добьёмся сбалансированного товарооборота, то предприниматели снизят логистические расходы, что положительно скажется на себестоимости продукции", — добавил Вахабов.

Кроме того, по его словам, Узбекистану интересен опыт SOCAR и совместные проекты в нефтехимической отрасли, а также сотрудничество в сфере туризма и ювелирной промышленности.