Азербайджанский музыкант стал победителем Miclot International Music Competition во Франции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Париже вновь зазвучало имя, которое всё увереннее занимает своё место в панораме современной академической музыки. Азербайджанский флейтист Агарагим Гулиев стал лауреатом первой премии престижного онлайн-конкурса Miclot International Music Competition, сообщили Trend Life в Ассоциации диалога Франция–Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

"Эта победа стала важной вехой в карьере музыканта и символом его творческого возрождения. Выпускник Высшей школы музыки имени Альфреда Корто в Париже, обладатель трёх дипломов этого уважаемого учебного заведения, Агарагим Гулиев вновь доказал, что настоящий талант способен преодолеть любые препятствия. Особенно значимым стало то, что в жюри конкурса вошли признанные деятели мировой флейтовой школы: преподаватели музыкального факультета Нью-Йоркского университета, известная флейтистка Су-Кён Пак, а также доктор Джинёнг Сусанна Пайк . Их единогласное признание стало не только подтверждением высокого уровня исполнения Агарагима Гулиева, но и открытием новых горизонтов", - говорится в сообщении ADFA.

Одним из главных достижений стало приглашение выступить в легендарном Lincoln Center в Нью-Йорке - событие, имеющее огромное значение для любого исполнителя классической сцены. Сегодня Агарагим Гулиев 0 не только солист, но и сооснователь и соруководитель камерного дуэта AVEY, завоевавшего признание в Европе благодаря артистизму, утончённому вкусу и высокому исполнительскому мастерству.

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