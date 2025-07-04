Стоимость золотой монеты Bahar Azadi в Иране продолжает расти
После Исламской революции 1979 года Центральный банк Ирана начал выпуск золотой монеты Bahar Azadi, которая используется как на оптовом, так и на розничном рынках.
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