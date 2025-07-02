Возобновлены авиарейсы из иранского города Мешхед по ряду направлений

БАКУ /Trend/ - Из международного аэропорта Шехид Хашеминежад города Мешхед в провинции Разави Хорасан на северо-востоке Ирана возобновились полеты в 15 направлениях.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга генеральный директор Управления аэропортов иранской провинции Разави Хорасан Махмуд Амани Бени.

По его словам, возобновлены рейсы в ряд городов - Пекин, Стамбул, Дубай, Нью-Дели, Шанхай, Кабул, Карачи, Лахор, Медину, Маскат, Москву, Доху.

Амани Бени отметил, что на настоящее время три международные авиакомпании - Turkish Airlines, Fly Dubai и Al-Arabiya возобновили полеты в аэропорт Мешхеда.

По его словам, еще 3 города, в которые возобновлены полеты - это города, расположенные на юге страны.

Отметим, что воздушное пространство Ирана было закрыто после того, как 13 июня Израиль начал наносить авиаудары по Ирану, атаки продолжались 12 дней. В настоящее время для полетов открыто северо-восточное направление страны.

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