Создано СП по проекту коридора "зеленой" энергии Азербайджан-Центральная Азия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве энергетики Азербайджана в целях реализации проекта "Коридор "зеленой" энергии Азербайджан-Центральная Азия" состоялось мероприятие, связанное с созданием и утверждением устава ООО "Объединение "Зеленый" коридор" между ОАО "Азерэнержи", ОАО "Операционная компания электрических сетей Казахстана" и ОАО "Национальные электрические сети Узбекистана".

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов отметил важность подписанного главами государств в рамках мероприятий COP29 "Соглашения о стратегическом партнёрстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан", а также Соглашения о реализации проекта между министерствами энергетики трех стран и Королевства Саудовская Аравия.

Было отмечено, что ОАО "Азерэнержи", ОАО "Операционная компания электрических сетей Казахстана" и ОАО "Национальные электрические сети Узбекистана" создали совместное предприятие - ООО "Объединение "Зеленый" коридор", которое будет работать в Баку. Реализация проекта будет играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности, достижении Целей устойчивого развития для трех стран и повестки дня "зеленой" энергии. В ходе заседания были обсуждены вопросы деятельности совместного предприятия.

Затем состоялась церемония подписания документа о создании ООО "Объединение "Зеленый" коридор". Документ подписали вице-президент ОАО "Азерэнержи" Зияддин Гулиев, начальник отдела ОАО "Операционная компания электрических сетей Казахстана" Салтанат Шунаева и заместитель председателя правления "Национальные электрические сети Узбекистана" Феруз Курбонов. Согласовано назначение Фархада Мамедова на должность руководителя (генерального директора) ООО "Объединение "Зеленый" коридор".

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