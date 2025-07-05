Президент Ильхам Алиев поздравил Николаса Мадуро

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро Морозу.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Боливарианской Республики Венесуэла - Днем независимости.

Дружественные отношения между Азербайджаном и Венесуэлой основаны на добрых традициях. Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление наших межгосударственных отношений, реализацию большого потенциала взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Венесуэлы — постоянного благополучия и процветания".