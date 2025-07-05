Военнослужащие Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в учениях «Тарлан - 2025»

БАКУ /Trend/ - Для участия в совместных лётно-тактических учениях «Тарлан - 2025», проводимых между Военно-воздушными силами Азербайджана и Казахстана, в нашу страну прибыли военнослужащие из Республики Казахстан.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В Н-ской воинской части ВВС Азербайджана состоялась церемония встречи военнослужащих.

Отметим, что учения, запланированные на период с 8 по 10 июля, направлены на повышение профессионального уровня военнослужащих в сфере использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также на взаимный обмен опытом.

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