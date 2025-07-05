Шеки встречает музыку Шёлкового пути: XIV Международный фестиваль искусства под небом истории (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ветер истории вновь заиграл на струнах музыки - в древнем и живописном Шеки стартовал XIV Международный фестиваль музыки и танца "Ipək yolu" – "Шёлковый путь". Город, где каждый камень хранит дыхание веков, вновь стал перекрёстком культур, звуков и ритмов народов мира, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана.

За годы своего существования фестиваль объединил на сценах старинного Шеки мастеров из более чем 35 стран - от Турции до Южной Кореи, от Индии до Китая. И каждый год он вновь доказывает: музыка не знает границ.

Официальное открытие состоялось на фоне золотого заката, в амфитеатре гостиничного комплекса "Мархал". С приветственным словом выступил глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов. Он отметил, что фестиваль в Шеки стал ярким явлением в культурной жизни страны и отличается своей особой атмосферой: концерты проходят под открытым небом - на исторических площадках, среди шедевров архитектуры.

Художественный руководитель фестиваля, народная артистка Азербайджана, профессор, председатель Союза композиторов и член-корреспондент Национальной академии наук Фирангиз Ализаде поделилась историей становления фестиваля. Она подчеркнула, что этот форум стал не просто музыкальной платформой, но и мостом взаимопонимания между народами. Особое внимание она уделила предстоящему концерту Объединённого ансамбля народной музыки и танца из города Сивас (Турция), приоткрыв завесу предстоящего действа.

И действительно, выступление турецких мастеров стало настоящим украшением вечера. Зал аплодировал исполнителям, которые представили народные песни, танцы зейбек, бар, халай и другие жемчужины турецкого фольклора. Энергетика, колорит выступлений заворожили зрителей, особенно многочисленную молодёжь, пришедшую прикоснуться к живому искусству.

В рамках фестиваля также прошёл особенный концерт в стенах старинного Юхары Караван-сарая. Здесь звучала музыка народов, населяющих Азербайджан - как дань уважения их культуре и самобытности. Открывая вечер, исполнительный директор Бакинского Международного центра мультикультурализма Реван Гасанов отметил, что музыка - это код, в котором заключена память каждого народа.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Азербайджана, Союза композиторов Азербайджана и Исполнительной власти города Шеки. В рамках трехдневного фестиваля зрителям представлены красочные концертные программы, состоящие из ярких образцов искусства Турции, Китая и Азербайджана.

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